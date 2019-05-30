Buyaka 7. yıl kampanyası asil ve yedek talihlileri
Buyaka 7. yıl kampanyası hediyeleri sahiplerini buldu. Buyaka 7. yıl kampanyası Volvo XC40 D3 FWD Momentum 2018 model otomobil, Samsung Galaxy S9 64GB cep telefonu, Sony PS4 Pro 1TB oyun konsolu, 6.Nesil yeni ipad 32gb wi-fi 9,7" retina, fuji instax mini 9 box, Viky 3 plus akıllı çocuk saati kazananları asil ve yedek listesine takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Buyaka 7. yıl kampanyası çekiliş sonuçları...
30.05.2019 07:58
- Son Güncelleme: 30.05.2019 08:05
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