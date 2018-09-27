Tarihi fotoğraflar

Tarihe kazınan kareler ve hikayeleri...

27 Eylül 2018 Perşembe, 17:26:14 Güncelleme: 11:28:57
Tarihi fotoğraflar
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Tarihi fotoğraflar

1981 Pele...

Tarihi fotoğraflar
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Tarihi fotoğraflar

28 Eylül 1950'de Seul'da ABD askerleri tarafından tutuklanan iki Kuzey Koreli kadın.

Tarihi fotoğraflar
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Tarihi fotoğraflar

Bangladeş Kurtuluş Savaşı esnasında, Pakistanlı askerler tarafından Hinduları tespit etmek için kullanılan sünnet kontrolü, 1971.

Tarihi fotoğraflar
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Tarihi fotoğraflar

Julius Popper 1896 yılında Selk'am soykırımı için Tierra del Fuego, Arjantin'de yerli halkın üyelerini avlarken... Büyük şirketler her ölü yerli için büyük ödüller ödedi. Bu ölümler, bir çift el ya da kulak veya daha sonraları kafatasının gösterilmesi ile kanıtlanıyordu.

Tarihi fotoğraflar
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Tarihi fotoğraflar

1905 Yılında New York'ta bulunan bir "İnsan Hayvanat Bahçesi". Filipinli yerli insanların tutsak edilip sergilendiği o anlardan bir tanesi...

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