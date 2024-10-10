Tansiyon hapı kadar etkili: Bu 10 besini tüketen zıpçık gibi olacak! Bilimsel olarak kanıtlandı

Tansiyon , dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet düzenlemeleri, hipertansiyonu kontrol altına almanın en etkili yollarından biridir. İşte, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan 10 besin...

1. Yaban Mersini ve Çilek

Yaban mersini ve çilek, antioksidan özellikleriyle bilinen antosiyaninler içerir. 2019 yılında yapılan bir araştırma, bu meyvelerin kan basıncını düşürebileceğine dair güçlü bulgular sunmaktadır. Ancak, sonuçların genel bir kural olarak kabul edilmediği ve bireysel özelliklerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.