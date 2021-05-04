Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

'POLİS ARACINA TAŞ ATTILAR' İDDİASI

50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre devriye atan polis aracına iki kişi taş attı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, koşarak yakınlarda bulunan bir fırında 'ekmek almak' bahanesiyle saklanmaya çalıştı. Kaçanların fırında olduğunu tespit eden polis, fırına girerek iki kişiyi gözaltına aldı.