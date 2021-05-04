RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

Sultangazi'de tam kapanma kurallarını ihlal edenler amatör kameralara yansıdı. Polisten kaçan, uzun eşek oynayan ve halay çeken gençlerin yanı sıra, polis aracına taş attığı iddia edilen iki kişinin gözaltına alınma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

04.05.2021 10:37 - Son Güncelleme: 04.05.2021 11:05
Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınana 'tam kapanma' kurallarını ihlal edenler birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu. İlçenin farklı mahallelerinde özellikle parklarda oynayan gençler ve çocuklar, uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başladı.

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Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

Esentepe Mahallesi'nde Sokak arasında oynayan çocuklar polisi görünce park halindeki araçların yanına gizlenerek, kaçmaya çalıştı. Yine aynı mahallede parkta uygulama yapan polisi gören çocukların kaçışı amatör kamera ile kaydedildi. İsmetpaşa Mahallesi'nde de sokak arasında oyun oynayan çocuklar, devriye atan polis otosunu görünce koşarak kaçmaya başladı.

Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

'POLİS ARACINA TAŞ ATTILAR' İDDİASI
50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre devriye atan polis aracına iki kişi taş attı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, koşarak yakınlarda bulunan bir fırında 'ekmek almak' bahanesiyle saklanmaya çalıştı. Kaçanların fırında olduğunu tespit eden polis, fırına girerek iki kişiyi gözaltına aldı.

Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

UZUN EŞEK OYNADILAR
Cebeci Mahallesi'nde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, tam kapanma kurallarını ihlal ederek 'uzun eşek' oyunu oynadı. Başka biri ise o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Tam kapanmada skandal görüntüler! İstanbul Sultangazi'de uzun eşek oynadılar halay çektiler

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde sokağa çıkan bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gençlerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.