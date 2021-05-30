Taksim Meydanı'nda kemerli kavga! Özel harekat polisleri ve sivil polisler devreye girdi!
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün, çıkan kemerli kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.
30.05.2021 13:06
- Son Güncelleme: 30.05.2021 13:17
Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü.
Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.
SİVİL POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.