"Tacizci" diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan günü 40 yaşındaki 18 yıllık evli Ergün Arslan'ın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile sonucu öldürülmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.