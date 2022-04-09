RAMAZAN İMSAKİYE
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"Tacizci" diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

40 yaşındaki Ergün Arslan, Diyarbakır'da taciz iddiasıyla önce darp edilmiş ardından bıçakla öldürülmüştü. Kan donduran cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ergün Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkarken, dedektifler sahaya indi. Emniyet büronun dedektifleri katliamın nedeninin taciz iddiası dışında bir konu da olabileceğini düşünüyor. Araştırmaların kapsamı genişlerken, tüm detaylar titizlikle inceleniyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu Ergün Arslan cinayetinin son dakika detayları...

09.04.2022 14:39 - Son Güncelleme: 09.04.2022 14:44
Tacizci diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan’ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan günü 40 yaşındaki 18 yıllık evli Ergün Arslan'ın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile sonucu öldürülmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tacizci diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan’ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

KAMERALAR TEK TEK İNCELEMEYE ALINDI
Olay yerini tam olarak gören kameraların olmadığı öğrenilirken, 'meçhul kişi' olarak tanımlanan 'bıyıklı' kişinin bulunması amacıyla bölgeye yakın 20 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Tacizci diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan’ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'özel ekip', olayı tüm detaylarıyla incelerken, alanlarında uzman olan polisler saha çalışması başlattı.

Tacizci diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan’ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

'FOTOĞRAF ÇEKİLDİ' İDDİASI
Polisin halen kimliğini belirleyemediği ve her yerde aranan söz konusu kişinin, cinayetten 3 önce yengesinin evinin bulunduğu Sur ilçesine gelen 13 yaşındaki G.S. ile 'Fotoğraf çekildi' gerekçesiyle tartıştığı belirlendi.

Tacizci diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan’ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada

Anzele Parkı'nda yaşanan olay sırasında çığlıklar atarak yengesine seslenen G.S.'ye bağırıp hakaret eden aranan kişi, çevredekilerinde tepkisi üzerine olay bölgesinden uzaklaştı.

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