"Tacizci" diye bıçakla öldürülen Ergün Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkmıştı... Dedektifleri katliamın izini sürmek için sahada
40 yaşındaki Ergün Arslan, Diyarbakır'da taciz iddiasıyla önce darp edilmiş ardından bıçakla öldürülmüştü. Kan donduran cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ergün Arslan'ın tacizci olmadığı ortaya çıkarken, dedektifler sahaya indi. Emniyet büronun dedektifleri katliamın nedeninin taciz iddiası dışında bir konu da olabileceğini düşünüyor. Araştırmaların kapsamı genişlerken, tüm detaylar titizlikle inceleniyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu Ergün Arslan cinayetinin son dakika detayları...
09.04.2022 14:39 - Son Güncelleme: 09.04.2022 14:44
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan günü 40 yaşındaki 18 yıllık evli Ergün Arslan'ın 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile sonucu öldürülmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.