İranlı turistlerin vazgeçilmezi: Van! 50 bin İranlı turist Nevruz'u geçirdi

Nevruz süresince de 50 bine yakın İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a giriş yaptığını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esendere Sınır Kapsı'ndan da İranlı turistler geldi, ancak bunun sayısını bilmiyoruz. Buradan da ciddi bir kitlenin geldiğini biliyoruz. Bu sene hava çok soğuk geçti. Son yılların en soğuk nevruz sezonu bu oldu. Ancak buna rağmen caddelerimiz cıvıl cıvıldı."