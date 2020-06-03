Haberler Galeri Yaşam Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Bajau. Bajau Kabilesi, dünyanın en şanslı topluluklarından biri sayılabilir. Güneydoğu Asya'da deniz göçebesi olarak yaşayan Bajau kabilesi, serbest dalış konusunda standartların çok üzerinde yeteneklere sahip. Bin yılı aşkın süredir su üzerine yaşadıkları tahmin edilen Bajau Kabilesi üyeleri yürümeden önce yüzmeyi öğreniyor.

03.06.2020 11:40 - Son Güncelleme: 03.06.2020 11:40
Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Endonezya ve Malezya'nın sınırı bulunduğu Borneo adası dünyanın en ilginç kabilelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Bölgedeki Bajua kabilesi suda yaşayan insanlar olarak da biliniyor.

Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Daha yürümeden yüzmeyi öğrenen bu kabile üyelerinin ömrünün büyük bölümü suyun altında geçiyor.

Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

10 dakikadan daha uzun bir süre suyun altında kalabilen Bajua kabilesi üyelerinin bu özelliği bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Balıkçılıkla geçinen topluluk yüzyıllardır 'okyanusu evleri' gibi kullanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı
Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı