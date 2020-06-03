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Suyun altında 13 dakikadan fazla kalıyorlar! Yürümeden önce yüzmeyi öğrenen Bajau Kabilesi...

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala ilkel adetlerini sürdürüyor. Bu kabilelerden biri de Bajau. Bajau Kabilesi, dünyanın en şanslı topluluklarından biri sayılabilir. Güneydoğu Asya'da deniz göçebesi olarak yaşayan Bajau kabilesi, serbest dalış konusunda standartların çok üzerinde yeteneklere sahip. Bin yılı aşkın süredir su üzerine yaşadıkları tahmin edilen Bajau Kabilesi üyeleri yürümeden önce yüzmeyi öğreniyor.

03.06.2020 11:40 - Son Güncelleme: 03.06.2020 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





