Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...
2005 yılından bu yana ekranlara gelen, bu yılda Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor aslında bir deneyeden ibaret mi? Survivor denince akla genellikler kavgalar, sakatlıklar, diskalifiyeler, yumruklar, laf dalaşları geliyor akıllara. Peki özel hayatlarına normal insani ilişkiler yürüten bu insanlar neden yarışmada birbirlerine giriyor? Aslında tüm olay Muzaffer Şerif'in deneyine yani Sineklerin Tanrısı deneyine dayanıyor olabilir.
17.02.2020 12:16
- Son Güncelleme: 17.02.2020 12:17
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