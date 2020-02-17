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Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

2005 yılından bu yana ekranlara gelen, bu yılda Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor aslında bir deneyeden ibaret mi? Survivor denince akla genellikler kavgalar, sakatlıklar, diskalifiyeler, yumruklar, laf dalaşları geliyor akıllara. Peki özel hayatlarına normal insani ilişkiler yürüten bu insanlar neden yarışmada birbirlerine giriyor? Aslında tüm olay Muzaffer Şerif'in deneyine yani Sineklerin Tanrısı deneyine dayanıyor olabilir.

17.02.2020 12:16 - Son Güncelleme: 17.02.2020 12:17
Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

İlk olarak 2005 yılında ekranlardaki yerini alan Survivor, her yıl milyonlarca insanı ekran başına toplamayı başarıyor.

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Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

Bu yılda Survivor 2020 daha başlamadan konuşulmaya başlamıştı bile.

Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

Hatta henüz ilk bölümden itibaren yaşanan gerginlikler özellikle sosyal medyada çok konuşulmaya başladı bile.

Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

Her sezon, her bölümde yaşanınca bu kavgaların nedeni araştırıldı ve ortaya bilimsel bir sonuç çıktı. Sorunun cevabını Muzaffer Şerif bulmuştu.

Survivor'ın şifresi işte böyle çözüldü! Milyonların izlediği Survivor 2020'nin şifresi...

Sosyal çalışmalar ve deneyler yapan Muzaffer Şerif, Oklahoma'da yaptığı deney ile birçok soruya cevap buldu ve tarihe geçti.

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