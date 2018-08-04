Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!

Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir.

Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır.

Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, "Benim neyim var" düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.

