Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız sebebi simit olabilir!
Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsanız bu besinlere dikkat!..
4 Ağustos 2018 Cumartesi, 14:36:52
Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir.
Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır.
Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır.
Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir.
Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır.
Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, "Benim neyim var" düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.
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