400 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi
Türkiye'de turizmin başkenti sayılabilecek yerlerden biri olan Bodrum'da gece saatlerinde barlar sokağında 467 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sırasında ünlü gece kulüpleri didik didik arandı.
Meşhur Bodrum gecelerinin vazgeçilmez adresi Gümbet barlar sokağına Muğla ve Bodrum Emniyetinden 467 polisin katılımıyla "huzur" operasyonu düzenlendi. Türkiye'nin en ünlü Eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu yönetiminde ki operasyona, Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube ekiplerinden 467 polis ve 2 polis köpeği görev aldı.
ÜNLÜ KULÜPLER DİDİK DİDİK ARANDI
Türkiye'nin ve Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. Dj kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinde personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer bırakmadı. Kimlik sorgularında 27 aranan şahıs yakalanırken, 4 tane ruhsatsız silah, 20 gram esrar ve 15 ecstacy hap ele geçirildi.