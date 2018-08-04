400 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi

Pasha clup işletmecisi Levent Akbulut, uygulamanın daha sık yapılması gerektiğini açıklayarak "Bodrum'da bu tip uygulamalar sıklaşmalı. Biz bu tür uygulamaları istiyoruz. Güvenlik için çok iyi oluyor. Biz işletme olarak sonuna kadar desteğiz bu tip uygulamalara" dedi.



İHA