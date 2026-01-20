Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner! İşte Şaban Ayı'nın zikirleri ve tesbihleri
Şaban ayı rahmet kapılarının aralandığı, amellerin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Üç ayların ikincisi olan bu ay zikir ve tesbihlerle kalbin arındığı Ramazan'a manevi hazırlığın yapıldığı kıymetli bir fırsattır. İşte Şaban Ayı'nın zikirleri ve tesbihleri...
Giriş Tarihi:
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
|Hicri Gün
|Hicri Ay
|Hicri Yıl
|Miladi Gün
|Miladi Ay-Yıl
|Gün
|Dini Gün
|26
|Recep
|1447
|15
|Ocak 2026
|Perşembe
|Miraç Kandili
|1
|Şaban
|1447
|20
|Ocak 2026
|Salı
|Şaban Ayı Başlangıcı
|14
|Şaban
|1447
|2
|Şubat 2026
|Pazartesi
|Berat Kandili
|1
|Ramazan
|1447
|19
|Şubat 2026
|Perşembe
|Ramazan Başlangıcı
|26
|Ramazan
|1447
|16
|Mart 2026
|Pazartesi
|Kadir Gecesi
|29
|Ramazan
|1447
|19
|Mart 2026
|Perşembe
|Arefe
|1
|Şevval
|1447
|20
|Mart 2026
|Cuma
|Ramazan Bayramı (1. Gün)
|2
|Şevval
|1447
|21
|Mart 2026
|Cumartesi
|Ramazan Bayramı (2. Gün)
|3
|Şevval
|1447
|22
|Mart 2026
|Pazar
|Ramazan Bayramı (3. Gün)
|1
|Zilkade
|1447
|18
|Nisan 2026
|Cumartesi
|Zilkade Ayı Başlangıcı
|1
|Zilhicce
|1447
|18
|Mayıs 2026
|Pazartesi
|Zilhicce Ayı Başlangıcı
|9
|Zilhicce
|1447
|26
|Mayıs 2026
|Salı
|Arefe
|10
|Zilhicce
|1447
|27
|Mayıs 2026
|Çarşamba
|Kurban Bayramı (1. Gün)
|11
|Zilhicce
|1447
|28
|Mayıs 2026
|Perşembe
|Kurban Bayramı (2. Gün)
|12
|Zilhicce
|1447
|29
|Mayıs 2026
|Cuma
|Kurban Bayramı (3. Gün)
|13
|Zilhicce
|1447
|30
|Mayıs 2026
|Cumartesi
|Kurban Bayramı (4. Gün)
|1
|Muharrem
|1448
|16
|Haziran 2026
|Salı
|Hicri Yılbaşı
|10
|Muharrem
|1448
|25
|Haziran 2026
|Perşembe
|Aşure Günü
|1
|Safer
|1448
|15
|Temmuz 2026
|Çarşamba
|Safer Ayı Başlangıcı
|1
|Rebiülevvel
|1448
|14
|Ağustos 2026
|Cuma
|Rebiülevvel Ayı Başlangıcı
|11
|Rebiülevvel
|1448
|24
|Ağustos 2026
|Pazartesi
|Mevlid Kandili
|1
|Rebiülahir
|1448
|12
|Eylül 2026
|Cumartesi
|Rebiülahir Ayı Başlangıcı
|1
|Cemaziyelevvel
|1448
|12
|Ekim 2026
|Pazartesi
|Cemaziyelevvel Ayı Başlangıcı
|1
|Cemaziyelahir
|1448
|10
|Kasım 2026
|Salı
|Cemaziyelahir Ayı Başlangıcı
|1
|Recep
|1448
|10
|Aralık 2026
|Perşembe
|Üç Ayların Başlangıcı
|1
|Recep
|1448
|10
|Aralık 2026
|Perşembe
|Regaip Kandili
Kaynak: Takvim arşiv, Diyanet, Fikriyat Dergisi