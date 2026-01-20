PODCAST CANLI YAYIN

Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner! İşte Şaban Ayı'nın zikirleri ve tesbihleri

Şaban ayı rahmet kapılarının aralandığı, amellerin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimidir. Üç ayların ikincisi olan bu ay zikir ve tesbihlerle kalbin arındığı Ramazan'a manevi hazırlığın yapıldığı kıymetli bir fırsattır. İşte Şaban Ayı'nın zikirleri ve tesbihleri...

Şaban ayı, kameri ayların sekizincisi ve üç ayların ikincisi olarak manevi açıdan büyük bir değere sahiptir. Bu ayın fazileti kulların amellerinin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimi olmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına verdiği önemi,"Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"buyruğuyla ifade etmiştir.

Şaban Ayı'nda çekilecek zikir ve tesbihler

  • "La İlahe İllallah", "Estağfirullahel el Azim", "Subhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber", "Hasbunallahu ve nimle vekil", "Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa'fu anna" zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir.
  • Şaban ayında, diğer üç aylarda olduğu gibi nafile namaz kılınabilir. 30 Ocak 2025 Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece 12 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer veya dörder rekatta bir selam verilerek eda edilebilir.
  • Üç aylar boyunca her gün 100 kere "Muhammedurrasulullah", 1100 kere "La İlahe İllallah" ve 1660 defa "Ya Allah" zikirleri çekilebilir.
  • Ramazan ayında ise ilk on gün "Ya Errahamerrahimin" ikinci on gün "Ya Gafferez Zünüb" ve üçüncü 10 gün "Ya Atikarrikab" tesbihleri bulunur, bu zikirlerin çekilmesi fazlasıyla sevaptır.
  • Ayrıca Ramazan ayında her gün için çekilecek tesbihler yer almaktadır. Bunlar; "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym", "Cezallahü anna Muahmmeden sallallahü teala aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavat", "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı", "Sübhannallahi vebihamdihi Sübhanelllahil Aziym"
  • Hz. Üsame (RA) anlatıyor:
  • "Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi: "Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Hicri GünHicri AyHicri YılMiladi GünMiladi Ay-YılGünDini Gün
26Recep144715Ocak 2026PerşembeMiraç Kandili
1Şaban144720Ocak 2026SalıŞaban Ayı Başlangıcı
14Şaban14472Şubat 2026PazartesiBerat Kandili
1Ramazan144719Şubat 2026PerşembeRamazan Başlangıcı
26Ramazan144716Mart 2026PazartesiKadir Gecesi
29Ramazan144719Mart 2026PerşembeArefe
1Şevval144720Mart 2026CumaRamazan Bayramı (1. Gün)
2Şevval144721Mart 2026CumartesiRamazan Bayramı (2. Gün)
3Şevval144722Mart 2026PazarRamazan Bayramı (3. Gün)
1Zilkade144718Nisan 2026CumartesiZilkade Ayı Başlangıcı
1Zilhicce144718Mayıs 2026PazartesiZilhicce Ayı Başlangıcı
9Zilhicce144726Mayıs 2026SalıArefe
10Zilhicce144727Mayıs 2026ÇarşambaKurban Bayramı (1. Gün)
11Zilhicce144728Mayıs 2026PerşembeKurban Bayramı (2. Gün)
12Zilhicce144729Mayıs 2026CumaKurban Bayramı (3. Gün)
13Zilhicce144730Mayıs 2026CumartesiKurban Bayramı (4. Gün)
1Muharrem144816Haziran 2026SalıHicri Yılbaşı
10Muharrem144825Haziran 2026PerşembeAşure Günü
1Safer144815Temmuz 2026ÇarşambaSafer Ayı Başlangıcı
1Rebiülevvel144814Ağustos 2026CumaRebiülevvel Ayı Başlangıcı
11Rebiülevvel144824Ağustos 2026PazartesiMevlid Kandili
1Rebiülahir144812Eylül 2026CumartesiRebiülahir Ayı Başlangıcı
1Cemaziyelevvel144812Ekim 2026PazartesiCemaziyelevvel Ayı Başlangıcı
1Cemaziyelahir144810Kasım 2026SalıCemaziyelahir Ayı Başlangıcı
1Recep144810Aralık 2026PerşembeÜç Ayların Başlangıcı
1Recep144810Aralık 2026PerşembeRegaip Kandili

