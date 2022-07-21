Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun
Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi... Sosyal medya platformaları zaman zaman pek çok sorunun yanıtının arandığı bilmeceler, bulmacalarla kaynıyor zaman zaman. Bu da onlardan biri... Super Mario'dan alınan bir görselde Mario'nun yukarı mı çıktığı yoksa aşağı mı indiği tartışma konusu oldu. Twitter'da Süper Mario'dan alınan bir görüntü kullanıcıları ikiye böldü. Bir dönemin en popüler oyunu Süper Mario merdivenlerden aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?
21.07.2022 13:24 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:24
Herkesin yakından bildiği Süper Mario'dan alınan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 1989'da yayınlanan bir bölümden alınan görüntüde Mario merdivenler üzerinde koşuyor. Hareketsiz olan görüntüde Super Mario'nun yukarı mı çıktığı yoksa aşağıya mı indiği belirsizken kullanıcılar Mario'nun gizemini çözmeye çalışıyor.