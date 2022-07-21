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Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi... Sosyal medya platformaları zaman zaman pek çok sorunun yanıtının arandığı bilmeceler, bulmacalarla kaynıyor zaman zaman. Bu da onlardan biri... Super Mario'dan alınan bir görselde Mario'nun yukarı mı çıktığı yoksa aşağı mı indiği tartışma konusu oldu. Twitter'da Süper Mario'dan alınan bir görüntü kullanıcıları ikiye böldü. Bir dönemin en popüler oyunu Süper Mario merdivenlerden aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

21.07.2022 13:24 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:24
Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Herkesin yakından bildiği Süper Mario'dan alınan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. 1989'da yayınlanan bir bölümden alınan görüntüde Mario merdivenler üzerinde koşuyor. Hareketsiz olan görüntüde Super Mario'nun yukarı mı çıktığı yoksa aşağıya mı indiği belirsizken kullanıcılar Mario'nun gizemini çözmeye çalışıyor.

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Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Dönem dönem bazı gizemli fotoğraflar ortaya çıkıyor ve sosyal medyayı ikiye bölüyor, biliyorsunuz. Mesela bu elbise...

Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan bu elbiseyi kimi kullanıcılar mavi-siyah görürken kimisi de sarı-beyaz görmüştü.

Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Bu ayakkabı da bizi az uğraştırmamıştı. Sosyal medyayı ikiye bölen bir diğer konu da bu ayakkabının pembe-beyaz mı yoksa gri-turkuaz mı olduğuydu.

Süper Mario aşağı mı koşuyor yoksa yukarıya mı? Sosyal medya yana yakıla bu sorunun yanıtını arıyor çözebilene aşk olsun

Ayakkabının orijinali pembe renkte. Eğer öncesinde bu halini gördüyseniz, zihniniz asıl fotoğrafı da bu imaja uyduruyor olabilir.

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