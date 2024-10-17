SunExpress, En Az İLKÖĞRETİM MEZUNU Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Ortaya Çıktı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Servis Ekip Personeli, ofis düzeninin aksamadan devam etmesini sağlamak için çeşitli görevlerden sorumlu olacak. İş tanımında yer alan ana görevler şu şekildedir:

İçecek ve servis hizmetleri: Çay, kahve gibi içeceklerin zamanında servis edilmesi ve eksiksiz hizmet sunulması.

Toplantı salonlarının düzenlenmesi: Toplantılardan önce salonların hazırlanması, masa ve sandalye düzeninin sağlanması.