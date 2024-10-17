SunExpress, En Az İLKÖĞRETİM MEZUNU Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Ortaya Çıktı

SunExpress, hizmet kalitesini artırmak amacıyla servis ekip personeli alımına başladı. Adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranırken, başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olanlar eğitim sürecine katılacak. İşte detaylar...
Başvuru yapacak adaylardan beklenen nitelikler:
Servis Ekip Personeli, ofis düzeninin aksamadan devam etmesini sağlamak için çeşitli görevlerden sorumlu olacak. İş tanımında yer alan ana görevler şu şekildedir:
İçecek ve servis hizmetleri: Çay, kahve gibi içeceklerin zamanında servis edilmesi ve eksiksiz hizmet sunulması.
Toplantı salonlarının düzenlenmesi: Toplantılardan önce salonların hazırlanması, masa ve sandalye düzeninin sağlanması.