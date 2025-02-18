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Sultanahmet'te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'da Fatih Sultanahmet'te bir otelin önündeki yol, toprak kayması sonrası çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Fatih'te bir otelin önündeki yol toprak kayması sonrası çöktü.

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi.

Sultanahmet'te yolun çöktüğü anlar kamerada!

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı.

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

ÇÖKME ANI KAMERADA

Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı.

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekipler sokakta çalışma başlattı.

Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi