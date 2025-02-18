Sultanahmet’te toprak kaydı yol çöktü! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Fatih'te bir otelin önündeki yol toprak kayması sonrası çöktü. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanahmet'te yolun çöktüğü anlar kamerada! Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan otelin karşısındaki şantiye alanında toprak kayması yaşandı. Bunun üzerine otel çalışanları şerit çekerek önlem almaya çalıştı. ÇÖKME ANI KAMERADA Şerit çekildikten dakikalar sonra yol, şantiye alanına doğru çöktü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede önlem alan otel çalışanları bir süre panik yaşadı. Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekipler sokakta çalışma başlattı.