Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı.

8 Ocak 2019 Salı, 02:10:01 Güncelleme: 02:12:49
Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

20 YIL BOYUNCA ONUNLA YAŞADI

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

4 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

Kafasından çıkanlar doktoru bile şaşırttı

20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.

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