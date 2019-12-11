Sultan Abdülhamid'in kişisel eşyaları ilk kez gün yüzüne çıktı! Tarihe ışık tutuyor
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid'in hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu olmuştu. Fakat 2.Abdülhamid'in hayatı hakkında hala merak edilenler var. Kültür-sanat yaşantısına oldukça düşkün olduğu bilinen 2.Abdülhamid'in şahsına ait eşyaları ilk kez sergilenmeye başladı. Sergide, Japon İmparatoru Meiji'nin kendisine hediye ettiği marangozluk takımları da var.
33 yıllık iktidarı boyunca sadece kişiliği ve yönetim anlayışıyla değil sanata ve sanatkra verdiği değerle de anılan padişahlardan biri olan Sultan II. Abdülhamid'e ait kılıç, kamçı, tesbih ve marangozluk aletleri Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergileniyor. Daha önce Yıldız Sarayı'nda bulunan ve iki hafta önce müzeye getirilen şahsi eşyalar ilk kez sergilenmesi bakımından büyük önem taşıyor.
Karahüseyin, "Sultan Abdülhamid Han, kişiliği, yönetim anlayışı, siyasi ve sosyal politikaları yanında sanata ve sanatkara da değer veren bir padişahtı. Bütün Osmanlı padişahlarının sanata yakın ilgi duyduğunu biliyoruz. Her bir Osmanlı padişahının farklı bir sanat dalına ilgisi var. Abdülhamid Han'ın da ilgisi ve istidadı marangozluk konusundaydı. Yıldız Sarayı Kompleksi içinde 60 ustanın içinde çalıştığı fabrikayı kurduğu gibi ayrıca küçük bir de marangozhane vardı. Bir tane de Sultan'ın 'Çalışırken dinleniyorum' dediği, kendisine hususi bir marangozhanesi de vardı. Kendi hususi marangozhanesinde çok ince işçiliklerle çok özel tasarımlar meydana getirmiştir." ifadelerini kullandı.
Japon İmparatoru Meiji'nin hediyesi takımlar da var
Marangozluk takımı hakkında da bilgi veren Karahüseyin, "Marangozluk takımları içinde çok daha nitelikli ve özellikli olanlar arasında Japon İmparatoru Meiji'nin, Sultan Abdülhamid'e hediyesi olduğunu bildiğimiz takımlar var. Bunların üzerinde Japon imparatorluk arması krizantem çiçeğinin kazıma tekniğiyle işlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu marangozluk aletlerinde fil dişi kasnakları ve Uzak Doğu motifleri bulunmakta. Bu tür aletlerle Sultan Abdülhamid oymacılık ve kakmacılık gibi çok ince ahşap işçilikleri yapıyordu." diye konuştu.
Eserler Osmanlı ihtişamını yansıtıyor
Eserlerden siyah kaplı ve kabzalı olan tören kılıcının üzerinde kabartma çiçekler bulunuyor. Kabza arkası ve siperlik balçağı bulunan kılıçta Osmanlı arması yer alıyor. Kılıcın bir yüzünde kabartma yazılar işlenmişken diğer yüzüne ise ay yıldız mevcut. Kamçı ise altın tel örmeli, sedef saplı. Sap kısmında kalem işi, rumi desenler, altın kaplamalı çerçeveler yer alıyor. Baş kısmında sedef rozet bulunuyor. Altıgen formlu kamçının her bir yüzeyinin sedef kakma ve rumi bezekli olduğu belirtiliyor.