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Tarihi hala ilk günkü gibi... Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ortaya çıktı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Sultan Abdülhamid Han'ın vefat ettiği oda ilk kez yakından görüntülendi. Detaylar haberimizin devamında takvim.com.tr'de yer alıyor. II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.

26.02.2020 13:15 - Son Güncelleme: 26.02.2020 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





