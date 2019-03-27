Süleymaniye Camii hakkında kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı!
"Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım…"diyen Mimar Sinan'ın 365 eseri vardır. Günümüzde Şehzadebaşı ve Süleymaniye camilerinin mimari özellikleri oldukça dikkat çekiyor. Mimar Sinan'ın eşsiz bir tasarımla ortaya çıkarttığı Süleymaniye Camii hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı.
27.03.2019 17:06
- Son Güncelleme: 27.03.2019 17:08
ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZADEBAŞI CAMİ
Fikriyat'ın haberine göre, Mimar Sinan'ın inşaa ettiği camilerin gizemlerini öğrenmeye hazır mısınız? Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Şehzade Camisi (1543-1548) olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın, Saruhan Sancak Beyi iken 22 yaşında ölen oğlu Mehmet adına yaptırdığı Şehzadebaşı Camisi, 1543-1548 yılları arasında adını verdiği semtte inşa edildi.
İlk çift eksenli ve simetrik cami olma özelliğini taşıyan kare planlı caminin üzeri, yarım küre biçiminde büyük bir kubbe ile çevresinde 4 yarım kubbeyle örtülerek inşa edildi. Bütün kubbelerin, 4 büyük fil ayağı üzerine oturduğu camide de Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde görülen sadelik ve tezyinat göze çarpar.
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