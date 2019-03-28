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Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

Kendisine 'İyi geceler' diyen papaza 'Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım.' dedi ve sabaha sağ çıkmadı. Dünyanın en ilginç kahini olan Nostradamus'un kehanetleri yeniden okunuyor. Nostradamus'un özellikle Türkiye ile ilgili kehanetleri oldukça dikkat çekici. Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan donduran cinsten. Eğer gerçekleşirse Türkiye'de taş üstünde taş kalmayacak.

28.03.2019 10:24 - Son Güncelleme: 28.03.2019 10:41
Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

KENDİ ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜ

Kendi ölümünü gördü Nostradamus "İyi geceler" diyen papaza "Sabah öleceğim" dedi. Mezarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı.

Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine "İyi geceler" diyen bir papaza şu cevabı verir: "Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım…"


Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte.

YENİDEN OKUNUYOR

2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...

Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak

Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Kendi ölümünü bilmişti! Nostradamus'tan şoke eden Türkiye kehaneti

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehameti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.

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