Steam'de indirime giren oyunlar - Steam 2019 yaz indirimleri ne zaman? PUBG, GTA 5, FM 2019 fiyatları ne kadar oldu?
Steam yaz indirimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, yaz indirimlerinin başladığını duyurdu. Peki, Steam yaz indirimi 2019 ne zamana kadar devam edecek? Türkiye Saati ile 25 Haziran akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da sona erecek.
Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir. Peki Steam'de indirime giren oyunlar! Steam 2019 yaz indirimleri ne zaman? PUBG, GTA 5, FM 2019 fiyatları ne kadar oldu?
Steam'de indirime giren oyunlar - Steam 2019 yaz indirimleri ne zaman? PUBG, GTA 5, FM 2019 fiyatları ne kadar oldu? Oyun tutkunlarının dört gözle beklediği steam yaz indirimi ne zaman araştırmaları başladı. Her sene oyun tutkunları için en çok oynanan oyunları indirime sunan steam yaz indiriminin başladığını duyurdu. Peki hangi oyunlar indirimde ve steam oyun indirimi kaç gün sürecek?
Steam yaz indirimlerine 2019 yazında büyük ilgi gösteriliyor. Oyun dünyasının lider platformu olan Steam her sene düzenli olarak yaz indirimleri düzenliyor. Bu nedenle oyun severler Steam'de indirime giren oyunlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. 2019 Steam yaz indirimlerinde yüzde 80'e varan indirimler dikkat çekiyor. Sezonun popüler oyunları uygun fiyatlardan satın alınabiliyor. İşte, Steam'de indirime giren oyunlar!