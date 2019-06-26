Steam'de indirime giren oyunlar - Steam 2019 yaz indirimleri ne zaman? PUBG, GTA 5, FM 2019 fiyatları ne kadar oldu?

Steam yaz indirimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, yaz indirimlerinin başladığını duyurdu. Peki, Steam yaz indirimi 2019 ne zamana kadar devam edecek? Türkiye Saati ile 25 Haziran akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da sona erecek.

Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir. Peki Steam'de indirime giren oyunlar! Steam 2019 yaz indirimleri ne zaman? PUBG, GTA 5, FM 2019 fiyatları ne kadar oldu?

26.06.2019 11:42 - Son Güncelleme: 26.06.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





