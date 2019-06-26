Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...
'Allah ölümün hayırlısını versin' diye boşuna dememişler. Birazdan tanık olacağını bu ölüm sebepleri akla hayala sığmayacak cinsten. Havuç suyundan ölenler, tuvalate gidemeyip ölenler ve yanlışlıkla ölenler... İşte ilginç sebeplerden dolayı hayatını kaybeden isimler...
Harry Houdini
Yetenekli bir illüzyonist olan Macar asıllı Amerikalı Harry Houdini, kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü. 22 Ekim 1926'da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini'nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.
Grigori Rasputin
Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin'e sarayda verilen bir ziyafette suikast planı yapılarak pastasına ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali kondu. Pastaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak ölmüştür.