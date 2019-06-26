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Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

'Allah ölümün hayırlısını versin' diye boşuna dememişler. Birazdan tanık olacağını bu ölüm sebepleri akla hayala sığmayacak cinsten. Havuç suyundan ölenler, tuvalate gidemeyip ölenler ve yanlışlıkla ölenler... İşte ilginç sebeplerden dolayı hayatını kaybeden isimler...

26.06.2019 11:23 - Son Güncelleme: 26.06.2019 11:37
Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

Harry Houdini

Yetenekli bir illüzyonist olan Macar asıllı Amerikalı Harry Houdini, kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü. 22 Ekim 1926'da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini'nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

Grigori Rasputin

Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin'e sarayda verilen bir ziyafette suikast planı yapılarak pastasına ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali kondu. Pastaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak ölmüştür.

Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

Sir Francis Bacon

İngiliz filozof, devlet adamı, avukat, bilim insanı ve yazar. Bacon'ın ölümü bilim uğruna oldu. Soğuğun çürümeyi önleyip önlemediğini görebilmek için tavuk ölüsünü karla doldurarak yaptığı deney esnasında soğuk algınlığına yakalanıp zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

Tennessee Williams

Tennessee Williams takma adıyla bilinen gerçek adı Thomas Lanier Williams, 20. yüzyılın en seçkin oyun yazarlarından biriydi. Her gün kullandığı göz damlası şişesi kapağını boğazına kaçırdı, alkol ve uyuşturucuların da bu ölümde payı olduğu polis raporlarında yer alıyor.

Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

William Henry Harrison

1841 yılında ABD başkanı seçildi ancak başkanlığı 31 gün sürdü. En kısa süreli Amerikan başkanı olan Harrison'ın ölüm sebebi zatürre. Başkanlığa seçilişinin ardından soğuk bir havada yaptığı uzun süreli göreve başlama konuşması nedeniyle zatürre oldu 31 gün sonra öldü.

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