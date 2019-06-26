Saatlerce tuvalete gidemeyince hayatını kaybetti! Eşi benzeri görülmeyen ölüm...

Grigori Rasputin

Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin'e sarayda verilen bir ziyafette suikast planı yapılarak pastasına ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali kondu. Pastaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak ölmüştür.