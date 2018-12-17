Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler
Dünyaya nam salmış hepimizin bir çoğunu yakından tanıdığı markaların logolarının nereden geldiğini merak etmişizdir. Örneğin bir çok kahve çeşidinin bulunduğu dünya markası Starbucks logosunun anlamı ne? İşte Starbuck logosundaki ilginç gerçek...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 17:07:57
BMW
BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.
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