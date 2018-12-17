Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

Dünyaya nam salmış hepimizin bir çoğunu yakından tanıdığı markaların logolarının nereden geldiğini merak etmişizdir. Örneğin bir çok kahve çeşidinin bulunduğu dünya markası Starbucks logosunun anlamı ne? İşte Starbuck logosundaki ilginç gerçek...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 17:07:57
Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

Alfa Romeo

Alfa Romeo amblem tasarımı, Italya'nın Milano şehri ile ülkenin soylu ailesi Visconti etrafına dönüyor. Kırmızı haç soyluluğu, beyaz zemin halkı ve köylüleri simgeliyor. Taç giymiş engerek yılanı ise soylu Viscoti ailesi'nin armasından alındı.

Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

Amazon

Jeff Bezos sanal alışveriş şirketinin isminin alfabetik sırada önde çıkması için A harfiyle başlamasını tercih etti. Sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri kabul edilen Amazon'da karar kılan Bezos bu şekilde şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istiyordu.

Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

Audi

Amblemdeki dört yüzük araba birliği için bir araya gelip ittifak kuran dört firmayı simgeliyor. Audi ismi, firmanın eski yöneticilerinden olan mühendis August Horch tarafından verildi.

Starbucks logosunun anlamı ne? İşte dünya markalarıyla ilgili bilmediğiniz gerçekler

BMW

BMW'nin amblemindeki mavi beyaz renkler, Almanya'nın Bavyera eyaletinden geliyor. 1929 yılından bu yana uçak ve motor üreten BMW, amblemdede üretime uygun lastik içinde dönen pervane figürüne yer veriyor... Daha sonra araba üretimine başlayan BMW arabalarındada aynı amblemi kullanmayı tercih etti.

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