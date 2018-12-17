Sosyal medya fenomenleri bakanlığın radarında! (YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor?)
Son dönemin en popüler gelir kapısı olan sosyal medya fenomenleri artık inkar ettikleri kazançlardan nihayet sorumlu olacaklar... ürkiye'nin en çok takip edilen Youtuber'ları vergi ödemeksizin sosyal medyadan çok fazla para kazanıyorlar! Hazırladıkları özgün içeriklerle binlerce takipçisi olan ve reklam verenlerin iştahını kabartan sosyal medya fenomenleri bir bir çağırılıyor. Peki Youtube fenomenleri ne kadar kazanıyor?
Sosyal medya beraberinde yeni bir kazanç kolunu getirdi 'sosyal medya fenomenliği' Özgün ve dikkat çeken paylaşımlar, videolarla her gün çok sayıd akişiyi takipçi listelerine kazandıran sosyal medya fenomenleri, sadece kullanıcıların değil reklam sektörünün de ilgisini çekiyor. Reklam sektörü artık yatırımlarını Youtube fenomenleri üzerine yapıyor. Bu durum sosyal medya fenomenlerinin her daim inkar ettikleri kazançlarını etkiliyor.
HEPSİ TEK TEK ÇAĞIRILIYOR
2016 yılında Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle alt yapısı oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda da Youtuber ve fenomenlere yönelik uyarısı yapılan kazanç vergisinde beklenen adım geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı.
İNKAR EDİYORLAR AMA 500 BİN LİRADAN FAZLA KAZANIYORLAR
Bazen direk, bazen viral, bazen de hesap sahibinin test ederek reklamını yaptığı ürünlerden fenomenlerin elde ettiği aylık kazançlar ise 500 bin TL'yi aşıyor. Sadece fenomenler değil başta şarkıcılar olmak üzere alanlarında ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden şöhretin getirisini hatırı sayılır oranlarla alıyor. Bu tarz hesapların ve Youtube kanallarının çoğunun arka planınında ise artık bir ekip bulunuyor. Etkileşimi ve takipçi sayısını arttırmak için kurulan stüdyolarda her gün çok sayıda özgün içerik üretilmeye çalışılıyor.
BAKANLIĞIN GÖZÜNDEN KAÇMADI
İşte internet üzerinden yaşanan bu hareketliliği gören Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016 yılında vergi mevzuatı açısından gerekli tüm alt yapıyı hazırladı. Geçtiğimiz aylarda özellikle Maliye eski Bakanı Naci Ağbal'ın da uyarıda bulunmasının ardından sosyal medya fenomenleri Gelir İdaresi Başkanlığının radarına girdi. Elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini tarayan idare, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden ve bunu beyan etmeyerek vergisini ödememiş kişilere yönelik harekete geçti.
NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?
Yapılan davetlerde Bakanlığa bağlı vergi uzmanları söz konusu kişilere elde edilen kazançlara yönelik gerekli evrakları sorarak kazancın kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Yapılan sorgulamalarda ödeme yapan şirketlerin de hesapları mercek altına alınıyor. Şirketlerin bu noktadaki beyanında bir tutarsızlık olması halinde vergi incelemesi yeni bir boyut kazanıyor.