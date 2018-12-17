Sosyal medya fenomenleri bakanlığın radarında! (YouTube fenomenleri ne kadar kazanıyor?)

Sosyal medya beraberinde yeni bir kazanç kolunu getirdi 'sosyal medya fenomenliği' Özgün ve dikkat çeken paylaşımlar, videolarla her gün çok sayıd akişiyi takipçi listelerine kazandıran sosyal medya fenomenleri, sadece kullanıcıların değil reklam sektörünün de ilgisini çekiyor. Reklam sektörü artık yatırımlarını Youtube fenomenleri üzerine yapıyor. Bu durum sosyal medya fenomenlerinin her daim inkar ettikleri kazançlarını etkiliyor.

HEPSİ TEK TEK ÇAĞIRILIYOR

2016 yılında Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle alt yapısı oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda da Youtuber ve fenomenlere yönelik uyarısı yapılan kazanç vergisinde beklenen adım geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı.