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Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Sperm kalitesini artırmada doğru beslenme büyük önem taşıyor. Baba olmak hiç kuşkusuz hemen her erkeğin isteği. Bunun için de spermin kaliteli ve yeterli sayıda olması şart. Ancak günümüzde değişen çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı ve sosyal koşullar nedeniyle spermin kalitesinde ve sayısında sorunlar yaşanabiliyor. Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan faktörler nelerdir? Kuşkonmaz tüketmek sperm kalitesini artırır mı? İşte uzmanlardan gelen öneri ve uyarılar!

29.09.2019 16:26 - Son Güncelleme: 29.09.2019 16:37
Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Sperm kalitesi ve canlılığını artırmak için tüketilebilecek besinler nelerdir? Doğru gıdalarla beslenme vücut sağlığı için olduğu gibi üreme sağlığı için de çok büyük bir önem taşıyor. Peki, Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan etkenler nelerdir? Sperm kalitesini korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte sperm kalitesini artıran besinler ve kaliteyi azaltan faktörler...

Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği

Çinko ve selenyum gibi elementler, antioksidan etkili maddeler ve L'arginin açısından zengindirler. Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Çinko ve selenyum deniz ürünleri, süt, badem ve cevizde de bulunur.

Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Keçiboynuzu

Keçiboynuzu, sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesini artıran vitaminler ve çinko içerir. Çinko önemli antioksidan maddelerden bir tanesidir.

Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Fındık ve fıstık

Folik asit, sinir sistemi oluşumunda önemli rol oynar. Erkeklerde de yine spermin genetik materyalinin olgunlaşmasında önemlidir. Mercimek, badem, fındık, fıstık ve baklagillerde yaygın olarak bulunmaktadır.

Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Muz

Muzun içerisinde bulunan nadir bir enzim seks hormonlarını düzenler. Ayrıca B1, A ve C vitamini ihtiva ettiği için vücudun sperm üretmesini destekler.

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