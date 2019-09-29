Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!
Sperm kalitesini artırmada doğru beslenme büyük önem taşıyor. Baba olmak hiç kuşkusuz hemen her erkeğin isteği. Bunun için de spermin kaliteli ve yeterli sayıda olması şart. Ancak günümüzde değişen çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı ve sosyal koşullar nedeniyle spermin kalitesinde ve sayısında sorunlar yaşanabiliyor. Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan faktörler nelerdir? Kuşkonmaz tüketmek sperm kalitesini artırır mı? İşte uzmanlardan gelen öneri ve uyarılar!
Sperm kalitesi ve canlılığını artırmak için tüketilebilecek besinler nelerdir? Doğru gıdalarla beslenme vücut sağlığı için olduğu gibi üreme sağlığı için de çok büyük bir önem taşıyor. Peki, Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan etkenler nelerdir? Sperm kalitesini korumak için nelere dikkat edilmeli? İşte sperm kalitesini artıran besinler ve kaliteyi azaltan faktörler...