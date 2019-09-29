Sperm kalitesini artırmak için kuşkonmaz tüketin! İşte sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!

Sperm kalitesini artırmada doğru beslenme büyük önem taşıyor. Baba olmak hiç kuşkusuz hemen her erkeğin isteği. Bunun için de spermin kaliteli ve yeterli sayıda olması şart. Ancak günümüzde değişen çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı ve sosyal koşullar nedeniyle spermin kalitesinde ve sayısında sorunlar yaşanabiliyor. Sperm kalitesini artırmak için ne yapılmalı? Sperm kalitesini bozan faktörler nelerdir? Kuşkonmaz tüketmek sperm kalitesini artırır mı? İşte uzmanlardan gelen öneri ve uyarılar!

29.09.2019 16:26 - Son Güncelleme: 29.09.2019 16:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





