Günlük burç yorumları – 30 Eylül 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Eylül Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
30.09.2019 09:20
- Son Güncelleme: 30.09.2019 09:20
KOÇ:
Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz.
BOĞA:
Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor ve duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle ilgili iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok.
İKİZLER:
Toplumsal enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız.
ASLAN:
Ay, Akrep burcunda ilerlemekte ve derin düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.