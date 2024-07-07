Soyunuz hangi Türk boyundan? Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

Avrupa'nın 'Bozkurt' hazımsızlığı ve Türkofobisi yeniden gündemdeyken Türk boyları merak edilmeye başlandı.Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk ırkı kalıcı yerleşmelerle birlikte çok farklı bir yaşama alanına dağılma politikası da izlemiştir. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...
Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.
Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.
HANGİ İL HANGİ BOYDAN GELİYOR?
Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.
İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu