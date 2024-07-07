Soyunuz hangi Türk boyundan? Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının dağılımı...

Avrupa'nın 'Bozkurt' hazımsızlığı ve Türkofobisi yeniden gündemdeyken Türk boyları merak edilmeye başlandı.Geniş bir coğrafyaya dağılan Türk ırkı kalıcı yerleşmelerle birlikte çok farklı bir yaşama alanına dağılma politikası da izlemiştir. Peki, hangi il hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boyları...