Aşırı sıcakları geldi! Antalya ve Adana'da termometreler 40 dereceyi aştı! O saatlere dikkat

Meteoroloji aşırı sıcaklar için uyarıda bulunurken Antalya ve Adana'da termometreler 40'ın üzerine çıktı. Antalya'da sahiller dolup taşarken Adana'da serinlemek isteyen çocuklar sulama kanallarına girdi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise "11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınladığı haritaya göre önümüzdeki hafta vatandaşı bunaltıcı sıcaklar bekliyor.
Bugün Antalya ve Adana'dan başlayan sıcaklar, yarından itibaren de Marmara ve Ege'de etkili olacak.
"11-16 SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN"
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Pazartesiden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek. 11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın, bol su tüketin, açık renk bol giysiler giyin, gözlük ve şapkayı unutmayın. Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin" dedi.
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ANTALYA
Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu.
Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.