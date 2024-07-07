Aşırı sıcakları geldi! Antalya ve Adana'da termometreler 40 dereceyi aştı! O saatlere dikkat

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınladığı haritaya göre önümüzdeki hafta vatandaşı bunaltıcı sıcaklar bekliyor. Bugün Antalya ve Adana'dan başlayan sıcaklar, yarından itibaren de Marmara ve Ege'de etkili olacak.

2 "11-16 SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Pazartesiden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerine aşırı sıcaklar geliyor. 5-6 gün devam edecek. 11-16 saatlerinde dışarı çıkmayın, bol su tüketin, açık renk bol giysiler giyin, gözlük ve şapkayı unutmayın. Orman yangını riski var. Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin" dedi. .