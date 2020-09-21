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Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi. Peki siz bu resme baktığınızda kaç renk görüyorsunuz? İşte sosyal medyayı sallayan o sorunun yanıtı...

21.09.2020 07:02 - Son Güncelleme:
Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

Elbise, ayakkabı, Yanny mi Laurel mi? illüzyonlarının ardından sosyal medyada son günlerde yeni bir trend ortaya çıktı. Kullanıcılar birbirlerine bir renk tablosu gönderirken, kaç renk gördüklerini soruyor.

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Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç farklı renk görüyorsunuz? Uzmanlar optik illüzyonlarla gerçekte gördüğümüz şeyleri beynimizde farklı yorumlayabildiğimizi ifade ediyor.

Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

Fotoğrafa bakanlar sosyal medyada çoğunlukla 4 ve 5 renk gördüklerini söylerken, burada aslında 3 renk var. Mor, turkuaz ve turuncu rengin olduğu fotoğrafta, turkuaz bölümün üzerindeki turuncu çizgilerin farklı bir renk algısı yarattığı belirtiliyor.

Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Bu soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?

Sosyal medyayı sallayan kare! Bu fotoğrafta kaç renk var?

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