Haberler Galeri Yaşam Öldükten sonra tırnak ve saçlar ne kadar uzar? İşte herkesin merak ettiği şoke eden gerçek...

Öldükten sonra tırnak ve saçlar ne kadar uzar? İşte herkesin merak ettiği şoke eden gerçek...

En çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir? Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? Global internet kesilebilir mi? Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Oksijen ne renktir? Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? Evren ne renktir? Nükleer savaştan sağ çıkması en muhtemel şey nedir? Öldükten sonra saç ve tırnak ne kadar uzar? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

20.09.2020 06:07 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





