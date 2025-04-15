Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti
İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden medyum ile konuştuğunu düşünen Lale K'nın başına gelenler duyanları hayrete düşürdü. Talihsiz kadın 'üzerinden büyü var, iç çamaşırlı fotoğraflarını at' diyen sahtekarlara güvenerek dediklerini yaptı.
takvim.com.tr
Sosyal medya üzerinden vatandaşlara kurulan tuzaklara bir yenisi daha eklendi. Kendilerini astrolog yada
medyum olarak tanıtan kişilerin ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da yaşayan
Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva adında biriyle tanıştı. Karşısındaki kişi, psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek Lale K.,'nin güvenini kazandı.
ÖZEL FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ
Sohbet ilerledikçe,
Lale K,'ya kendisinin medyum olduğunu söyleyen kişi üzerinde büyü olduğunu ve bozabileceğini belirterek iç çamaşırlı fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı. İlk başta çekingen davranan genç kadın, sonunda bu kişiye özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı.
ŞANTAJ YAPIP PARA TALEBİNDE BULUNDU
Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B.,,
Lale K.,'yi tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internete koymakla tehdit eden şantajcı, Lale K.,'den 100 bin lira talep etti.
Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince, yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.