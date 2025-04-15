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Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden medyum ile konuştuğunu düşünen Lale K'nın başına gelenler duyanları hayrete düşürdü. Talihsiz kadın 'üzerinden büyü var, iç çamaşırlı fotoğraflarını at' diyen sahtekarlara güvenerek dediklerini yaptı.

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takvim.com.tr
Sosyal medyada medyum vurgunu! Uygunsuz fotoğrafları ile tehdit etti

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara kurulan tuzaklara bir yenisi daha eklendi. Kendilerini astrolog yada medyum olarak tanıtan kişilerin ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

İstanbul'da yaşayan Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva adında biriyle tanıştı. Karşısındaki kişi, psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek Lale K.,'nin güvenini kazandı.

Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

ÖZEL FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Sohbet ilerledikçe, Lale K,'ya kendisinin medyum olduğunu söyleyen kişi üzerinde büyü olduğunu ve bozabileceğini belirterek iç çamaşırlı fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı. İlk başta çekingen davranan genç kadın, sonunda bu kişiye özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

ŞANTAJ YAPIP PARA TALEBİNDE BULUNDU

Fotoğrafları ele geçiren Hüseyin B.,, Lale K.,'yi tehdit etmeye başladı. Fotoğrafları internete koymakla tehdit eden şantajcı, Lale K.,'den 100 bin lira talep etti.

Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

Mağdur kadın, korku içinde şüphelinin hesabına istediği parayı gönderdi. Ancak tehditler devam edince, yaşadığı çaresizlikle savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyada medyum vurgunu! Uygunsuz fotoğrafları ile tehdit etti

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Hüseyin B., ifadesinde üzerine habersiz 3 hat çıkarıldığını söz konusu eylemlerle alasının olmadığını iddia etti. Ancak benzer suçlardan farklı yargılamaları olduğu belirlendi. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.