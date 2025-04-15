Sosyal medyada medyum vurgunu! İç çamaşırlı fotoğrafları ile tehdit etti

ÖZEL FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ

Sohbet ilerledikçe, Lale K,'ya kendisinin medyum olduğunu söyleyen kişi üzerinde büyü olduğunu ve bozabileceğini belirterek iç çamaşırlı fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı. İlk başta çekingen davranan genç kadın, sonunda bu kişiye özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı.