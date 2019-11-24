Sona yaklaşıyor muyuz? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri... İşte canlı yaşamının kesin sonu

Kıyamet, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu bağlamda canlı yaşamının kesin sonu kıyamet. Kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. İşte büyük, küçük ve gerçekleşen olmak üzere bilmek istediğiniz kıyamet alametlerinin hepsi... Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)







24.11.2019 17:23 - Son Güncelleme: 24.11.2019 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





