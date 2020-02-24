1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak
Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu inşaat çalışmalarında gelinen son nokta havadan görüntüledi. Kulelerinin yarısı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde güzergahın görüntüsü belli olmaya başladı. Projede bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Otoyol projesinin Kınalıdan Gelibolu'ya kadar olan kısmı havadan çekilen görüntülerde tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.
Otoyolun üzerinde geçeceği güzergahın menfezleri yapılmaya devam ediyor. Bazı kısımlarda ise otoyolun asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Otoyol güzergahındaki viyadüklerin inşattı da hızla sürüyor.
Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.