1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Otoyolun üzerinde geçeceği güzergahın menfezleri yapılmaya devam ediyor. Bazı kısımlarda ise otoyolun asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Otoyol güzergahındaki viyadüklerin inşattı da hızla sürüyor.

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

