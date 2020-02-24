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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu inşaat çalışmalarında gelinen son nokta havadan görüntüledi. Kulelerinin yarısı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

24.02.2020 09:58 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:03
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisi ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Köprünün Türk Bayrağının renklerini temsilen kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlanmış son durumu havadan görüntülendi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla getirilen kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça ortaya çıktı. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise devam ediyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metodu ile gerçekleştirilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde güzergahın görüntüsü belli olmaya başladı. Projede bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Otoyol projesinin Kınalıdan Gelibolu'ya kadar olan kısmı havadan çekilen görüntülerde tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.

1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak

Otoyolun üzerinde geçeceği güzergahın menfezleri yapılmaya devam ediyor. Bazı kısımlarda ise otoyolun asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Otoyol güzergahındaki viyadüklerin inşattı da hızla sürüyor.
Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

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