A101 6 Şubat 2020 Perşembe: A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet dikkat çekiyor!
A101'de perşembe günü hangi ürünlerin indirimli olacağı merak ediliyordu. Yayımlanan 6 Şubat kataloğu ile birlikte sürpriz liste belli oldu. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında elektrikli bisiklet çeşitleri yer alıyor. Öte yandan teknolojinin yanı sıra züccaciye ürünleri de bu katalogda bulunan ürünler arasında. Peki, A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 6 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...
05.02.2020 15:14
- Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14
DİĞER GALERİLER