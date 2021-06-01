SON DAKİKA: Türkiye'nin en yükseği olan Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak İşhan Köyü sakinleri taşınmaya hazırlanıyor

İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin, Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Sular altında kalacak köylerden olan, 60 haneli İşhan köyünde yaşayanlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını belirtirken, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor.