SON DAKİKA: Türkiye'nin en yükseği olan Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak İşhan Köyü sakinleri taşınmaya hazırlanıyor
Son dakika haberleri... Artvin'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 60 haneli İşhan köyünde oturanlar, taşınmaya hazırlanıyor.
01.06.2021 10:22
- Son Güncelleme: 01.06.2021 10:22
İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin, Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Sular altında kalacak köylerden olan, 60 haneli İşhan köyünde yaşayanlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını belirtirken, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor.