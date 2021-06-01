Antalya'da işkenceci eşini öldüren ve tahliye edilen Melek İpek yeni hayatının kapılarını açtı

'İYİ İNSAN OLUN' ÖĞÜDÜ

Kızlarına en çok iyi insan olmayı öğütlediğini belirten Melek İpek, gençlere de öğütlerde bulundu. İpek, ailelerinden bir şey gizlememeleri, başlarına kötü bir olay geldiğinde korkmadan paylaşmaları gerektiğini söyledi. Yaşanan olay nedeniyle hala üzgün olduğunu dile getiren İpek, bu süreçte kendisini destekleyen başta avukatı Ahmet Onaran olmak üzere herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.