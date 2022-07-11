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Köylünün 'yarım doktor' hasadı başladı

Adana'nın Toros Dağı yamacında köylülerin 'yarım doktor' olarak nitelendirdikleri Sarı Kantaron çiçeğini hasadı başladı. Doğada kendinden yetişen şifa deposu 'Sarı Kantaron' türlü hastalıklara deva oluyor.

11.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 11.07.2022 10:42
Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Adana'nın Toros Dağı yamacında bulanan Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde, Tıbbı Aromatik Bitki olarak doğada kendinden yetişen Sarı Kantaron çiçeğinin hasadı başladı.

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Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Cam şişelere zeytin yağ içine çiçekleri konularak bir ay boyunca bekletilen kantaron tarlalarda kurutulmaya başladı.

Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.

Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Köyün sakinlerinden Atike Ersin Solmuşgül, Sarı Kantaron çiçeğinin, yağının, tohumunun ve bitkisinden çay elde ettiklerini aktardı.

Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Solmuşgül kantoron çiçeği hasat dönemi ve faydaları tek tek şu sözlerle anlattı:

Bizim için bu yarım doktor. Çiçek dönemlerinde hasadını yapıyoruz. Cam şişelerde çiçekleri zeytinyağı ile birlikte 1 ay boyunca tarlada güneşte bekletiyoruz. Kırmızı rengi alana kadar iyice güneşte bekliyor.

Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Mide ağrısı, eklem ağrıları, yaralarda, kesiklerde enfeksiyonda her derde deva bizim için. Yağını ya da çayını mide ağrısında kullanıyoruz. Bizim için köyde bunun adı yarım doktor.

Köylünün ’yarım doktor’ hasadı başladı

Her derde deva. Köyümüzde dağ eteklerinde doğa da kendinden çıkar her yaz çiçek dönemi toplarız. Bizim için şifa deposu.

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