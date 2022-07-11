Köylünün 'yarım doktor' hasadı başladı
Adana'nın Toros Dağı yamacında köylülerin 'yarım doktor' olarak nitelendirdikleri Sarı Kantaron çiçeğini hasadı başladı. Doğada kendinden yetişen şifa deposu 'Sarı Kantaron' türlü hastalıklara deva oluyor.
11.07.2022 10:42 - Son Güncelleme: 11.07.2022 10:42
Adana'nın Toros Dağı yamacında bulanan Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde, Tıbbı Aromatik Bitki olarak doğada kendinden yetişen Sarı Kantaron çiçeğinin hasadı başladı.
Sarı kantaron bitkisini alternatif tıp olarak kullanan köylüler yazın hasat ettikleri sarı kantarondan elde ettikleri yağı yıl boyunca eklem ağrıları, mide ağrısı, yaralarda yardımcı tedavi olarak kullandıklarını belirterek her derde deva otun atalarından kendilerine kalan bir miras olduğunu kaydetti.
Köyün sakinlerinden Atike Ersin Solmuşgül, Sarı Kantaron çiçeğinin, yağının, tohumunun ve bitkisinden çay elde ettiklerini aktardı.