SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni İrem Ay Berkay Saner’i 3. kez şikayet etti! Korkunç ifadeler: Sizi MİT CIA bile kurtaramaz

İrem Ay ile 5 yıllık eşi Berkay Saner, yeniden mahkemelik oldu. Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını öne süren İrem Ay, 'hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış' sebebiyle boşanma davası açtı ve üçüncü kez korunma talebinde bulundu.