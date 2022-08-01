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Sivas'ta 'Gizemli köy' olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl'ı defineciler talan etti

Sivas'ta 1980'den sonra göç veren ve zamanla tamamen terk edilen Ağıl köyü, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. 'Gizemli köy' olarak adlandırılan Ağıl'da fotoğraflar çeken Gökhan Karoğlu, "Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş. Bu köy tamamen yığma taşlarla yapılmış, çok eski yapılar olduğu belli" dedi.

DHA
01.08.2022 12:06 - Son Güncelleme: 01.08.2022 12:06
Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

Merkeze bağlı Barçın ile Haciali köyleri arasındaki Ağıl köyü, 1980 yılında bölgede yaşanan siyasi olayların da etkisiyle tamamen terk edildi.

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Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

1980 öncesinde 400 civarında insanın yaşadığı yerleşim yeri, zamanla atıl kalınca köy statüsünü de kaybetti. Geçmişte Ermenilerin yaşadığı yerleşim yeri olarak bilinen Ağıl, özellikle bu nedenle kaçak define avcılarının hedefi hale geldi.

Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. Harabe evleri ve terkedilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken 'gizemli köy'de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü. Bugünse 'gizemli köy', maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

'AŞIRI DERECEDE DEFİNECİ TAHRİBATI OLMUŞ'
'Gizemli köyü' fotoğraflamaya gelen amatör doğa fotoğrafçısı Gökhan Karoğlu, "Tarihe olan merakımdan memleketim Sivas'ın tarihi yerlerini araştırıp, fotoğraflaştırmaya çalışıyorum. Terk edilmiş köylerin araştırmasını yaparken; Sivas'ta da böyle bir yer olduğunu fark ettim.

Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

Merkeze de çok yakın olduğunu gördüm. Karayün ve Hacı Ali köyü arasında hakim bir tepede. Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş.

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