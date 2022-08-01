Sivas’ta ’Gizemli köy’ olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl’ı defineciler talan etti

Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. Harabe evleri ve terkedilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken 'gizemli köy'de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü. Bugünse 'gizemli köy', maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.