Sivas'ta 'Gizemli köy' olarak bilinen tamamen terk edilmiş Ağıl'ı defineciler talan etti
Sivas'ta 1980'den sonra göç veren ve zamanla tamamen terk edilen Ağıl köyü, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. 'Gizemli köy' olarak adlandırılan Ağıl'da fotoğraflar çeken Gökhan Karoğlu, "Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş. Bu köy tamamen yığma taşlarla yapılmış, çok eski yapılar olduğu belli" dedi.
Merkeze bağlı Barçın ile Haciali köyleri arasındaki Ağıl köyü, 1980 yılında bölgede yaşanan siyasi olayların da etkisiyle tamamen terk edildi.
Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. Harabe evleri ve terkedilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken 'gizemli köy'de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü. Bugünse 'gizemli köy', maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.
'AŞIRI DERECEDE DEFİNECİ TAHRİBATI OLMUŞ'
'Gizemli köyü' fotoğraflamaya gelen amatör doğa fotoğrafçısı Gökhan Karoğlu, "Tarihe olan merakımdan memleketim Sivas'ın tarihi yerlerini araştırıp, fotoğraflaştırmaya çalışıyorum. Terk edilmiş köylerin araştırmasını yaparken; Sivas'ta da böyle bir yer olduğunu fark ettim.