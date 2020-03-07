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Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen bir taksi sürücüsü başka bir taksiye çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre savrulan taksi takla atarak ters döndü. Kazada 1'İ kadın 2 kişi yaralandı.

07.03.2020 08:49 - Son Güncelleme: 07.03.2020 08:51
Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. yönetimindeki 34 TEF 52 plakalı taksi, önünde ilerlemekte olan 34 TCE 93 plakalı taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan taksi, takla atarak ters döndü. Çarptığı 34 TCE 93 plakalı taksi ise yol kenarında park halindeki 34 AEJ 56 plakalı otomobile vurarak durdu.

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Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

Takla atan taksinin sürücüsü Serkan K. ile çarptığı takside bulunan yabancı uyruklu Benchaya Dounia adlı yolcu kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

Serkan K. vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, Benchaya Dounia ise sağlık ekipleri tarafından taksiden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

"HIZLI GELİYORDU BANA ÇARPTI"
Kazayla ilgili konuşan ismi öğrenilemeyen 34 TCE 93 plakalı taksinin sürücüsü, "Ben sağdan yavaş bir şekilde geliyordum. Arkadaş, sol taraftan 100 kilometre hızla makas atarken sağ tarafı bana vurdu.

Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

Ben savrulunca o da takla attı. Arabamda müşteri vardı hastaneye kaldırıldı. Diğer araba boştu, arkadaş bayağı hızlı geliyordu, müzik son sesti" şeklinde anlattı.

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