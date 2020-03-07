Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı
Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen bir taksi sürücüsü başka bir taksiye çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre savrulan taksi takla atarak ters döndü. Kazada 1'İ kadın 2 kişi yaralandı.
07.03.2020 08:49
- Son Güncelleme: 07.03.2020 08:51
Kaza, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. yönetimindeki 34 TEF 52 plakalı taksi, önünde ilerlemekte olan 34 TCE 93 plakalı taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan taksi, takla atarak ters döndü. Çarptığı 34 TCE 93 plakalı taksi ise yol kenarında park halindeki 34 AEJ 56 plakalı otomobile vurarak durdu.
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