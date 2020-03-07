Son dakika: Şişli'de feci kaza! Önündeki taksiye çarpan taksi takla attı

"HIZLI GELİYORDU BANA ÇARPTI"

Kazayla ilgili konuşan ismi öğrenilemeyen 34 TCE 93 plakalı taksinin sürücüsü, "Ben sağdan yavaş bir şekilde geliyordum. Arkadaş, sol taraftan 100 kilometre hızla makas atarken sağ tarafı bana vurdu.