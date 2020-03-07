Günlük burç yorumları – 7 Mart 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Mart 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.
Sorumluluk duygunun had safhada olduğu bugün, içgüdülerini sergilemek istiyorsun. Fakat bunu yakınındakiler yanlış anlayabilir. Stresinizi atmak için farklı denemelere yönelebilirsiniz. Yaptığınız bazı kıskançlık ve içinizdeki şüphelerin yersiz olduğunu görünce daha rahat hissedeceksiniz.
BOĞA:
Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Aranıza mesafe koymalı fakat iyi niyetli olmaya devam etmelisiniz. Kısa sürede yapmanız geren çok şey olacak.
Gün içinde uğraşman gereken işler seni epey yoracağa benziyor. Kendi işlerinle uğraşırken detayları gözden kaçırmamalısın. Dönüm noktaları yaşayabileceğiniz bugünlerde cesaretli olmanız gerekmekte. Ayrıca mantık ve duygularınızı dengeli götürmeniz de yine iyi gelecektir.
İKİZLER:
Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.
Duygusal olduğunu hissedebilirsin. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişilere yardımcı olacaksın. Hırslı olmak yerine azimli olmak size daha iyi gelecektir. Bugünlerde hem etrafınızdakilerle hem de kendinizle yarış halinde olabilirsiniz.
YENGEÇ:
Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Erkek kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Yaşlı akrabalarla gençler arasında gelişecek fikir ayrılıkları, aile içi sorunlara neden olmasını istemiyorsanız, ortak bir payda oluşturmalı ve olaylara esnek bir bakış açısı getirmelisiniz.
Kendi işinin sahibiysen, bugünü de çalışmaya ayırabilir, kazançlarını artırmak adına ekstradan mesai yapabilirsin. Sakin kalmayı kendinize telkin etmeyi hep hatırlayın. Duygusal konularda daha mutlu olabilmek için sağ duyulu kalmayı ve empati kurmayı da ihmal etmeyin.
ASLAN:
Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var. İşinizle ilgili pozitif gelişmeler var ve işinize olan bağlılığınız, önemli noktaların oluşmasına neden oluyor.
Bugün moralini en üst seviyede tutmak istiyorsun. Bugünü ailene ayırmak isteyebilir, stresini atmak isteyebilirsin. Dedikodu ve arkanızdan bazı işlerin döndüğünü öğrenebileceğiniz bir gün olabilir. Özellikle iş ortamında söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz