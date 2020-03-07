Günlük burç yorumları – 7 Mart 2020 Cumartesi

İKİZLER:

Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda çekimser davranarak, biraz daha beklemeyi tercih etmelisiniz.

Duygusal olduğunu hissedebilirsin. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğün kişilere yardımcı olacaksın. Hırslı olmak yerine azimli olmak size daha iyi gelecektir. Bugünlerde hem etrafınızdakilerle hem de kendinizle yarış halinde olabilirsiniz.