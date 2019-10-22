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Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Manisa'da, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.K. (25), çevredekilerce dövülüp, polis gelene kadar iş yerinde tutuldu. A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz şüphelisi A.K.'nin esnaf tarafından dövüldüğü anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

22.10.2019 17:44 - Son Güncelleme: 22.10.2019 17:51
Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Olay, öğle saatlerinde, Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki oyun salonunda meydana geldi. Salona müşteri gibi gelen Afgan A.K., iddiaya göre, oyun oynayan çocuklardan birinin yanına yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu.

Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Oyun salonu işletmecisi, tacizi güvenlik kameralarından tespit etti. İşletmeci, daha sonra olayı çevredeki esnafa anlattı. Bunun üzerine toplanan esnaf, A.K.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

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Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Polise haber verilirken, A.K. de ekipler gelene kadar oyun salonunda tutuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan A.K.'yi gözaltına aldı.

Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Tacize uğradığı belirtilen çocuğun ailesi ise oyun salonunun sahibi ile Afgan A.K. hakkında emniyette şikayetçi oldu.

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