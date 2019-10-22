Manisa'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan şahsa meydan dayağı

Oyun salonu işletmecisi, tacizi güvenlik kameralarından tespit etti. İşletmeci, daha sonra olayı çevredeki esnafa anlattı. Bunun üzerine toplanan esnaf, A.K.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

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