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SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

Son dakika haberleri... Balıkesir'de evli olduğunu öğrendiği sevgilisi Serdar Gülser'den ayrılmak isteyen Zeliha Atlar kabusu yaşadı. Gülser tarafından ensesinden vurularak ölümden dönen genç kadın büyük korku yaşıyor. Atlar, "Akrabalarına 'o kadını öldürün' demiş, cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

24.09.2021 10:03 - Son Güncelleme: 24.09.2021 10:12
SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı.

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SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI
Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim.

SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.

SON DAKİKA: Sevgilisinden ayrılmak istedi ensesinden vuruldu! Zeliha Atlar: Cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz

SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI
Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Zeliha Atlar'ı arayan Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi.

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