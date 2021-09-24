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Ordu'da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devam eden arkeolojik kazılarda heyecan verici bulgulara rastlandı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarların bulunduğu kazı çalışmalarının yapıldığı bölgenin Ayasofya ile aynı tarihlerde olduğu düşünülüyor.

24.09.2021 11:40 - Son Güncelleme: 24.09.2021 11:52
Ordu’da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarlarının bulunduğu alanda kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ordu’da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Mimari olarak Molla Fenari Camii ile benzer, tarih olarak İstanbul Ayasofya Camii ile aynı döneme ait olmasıyla da dikkat çeken yerde arkeolojik kazılar büyük titizlikle sürdürülüyor. Lahit mezarların bulunduğu alanın yakınında bir manastır kalıntısının olması ile şimdiye kadar yapılan çalışmalarda tarihi bulgulara rastlanması arkeologları ve Fatsa halkını heyecanlandırıyor.

Ordu’da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Tarihçi Eğitmen Yazar Cevat Erbil, "Bolaman antik kenti üzerindeki mezarlık bölgesindeyiz. Burayı şehir olarak düşünürsek şehrin mezarlığının içerisindeyiz. Mezarlığın dışında manastır bölgesi var. Manastırda şehrin ibadet alanı. Aynı zamanda şehrin yaşam alanları da var.

Ordu’da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Okul kazısı sırasında bulunan hamamlar ve şehir örnekleri bulunmaktadır. Milattan önce birinci yüzyılla tarihlendiriliyor Bolaman antik kenti. Kaynaklarda ise poleminyum başkenti olarak Fatsa bölgesini işaret ediyor. Bu şehrin bizler 3 ile 5 dönemleri arasında ki buluntularına rastladık. Şehrin önde gelen kişilerinin mezarlıkları diye tahmin ediyoruz.

Ordu’da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor

Bu şehirdeki manastırın tarihlendirilmesi Ayasofya ile tarihlerinin aynı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Konstantin dönemine denk düşüyor. Konstantin'e adanmış bir manastır olarak da burası adlandırılıyor. Osmanlı döneminde bu manastır aktif ve metropolit olarak kullanılıyor. Papazların yetiştirildiği bir okul olarak ta buradaki manastır tarihte yazıyor.

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