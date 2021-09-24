Ordu'da heyecanlandıran keşif! 2 bin yıl öncesine ait! Her gün yenileri bulunuyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde devam eden arkeolojik kazılarda heyecan verici bulgulara rastlandı. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarların bulunduğu kazı çalışmalarının yapıldığı bölgenin Ayasofya ile aynı tarihlerde olduğu düşünülüyor.
Mimari olarak Molla Fenari Camii ile benzer, tarih olarak İstanbul Ayasofya Camii ile aynı döneme ait olmasıyla da dikkat çeken yerde arkeolojik kazılar büyük titizlikle sürdürülüyor. Lahit mezarların bulunduğu alanın yakınında bir manastır kalıntısının olması ile şimdiye kadar yapılan çalışmalarda tarihi bulgulara rastlanması arkeologları ve Fatsa halkını heyecanlandırıyor.
Okul kazısı sırasında bulunan hamamlar ve şehir örnekleri bulunmaktadır. Milattan önce birinci yüzyılla tarihlendiriliyor Bolaman antik kenti. Kaynaklarda ise poleminyum başkenti olarak Fatsa bölgesini işaret ediyor. Bu şehrin bizler 3 ile 5 dönemleri arasında ki buluntularına rastladık. Şehrin önde gelen kişilerinin mezarlıkları diye tahmin ediyoruz.
Bu şehirdeki manastırın tarihlendirilmesi Ayasofya ile tarihlerinin aynı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Konstantin dönemine denk düşüyor. Konstantin'e adanmış bir manastır olarak da burası adlandırılıyor. Osmanlı döneminde bu manastır aktif ve metropolit olarak kullanılıyor. Papazların yetiştirildiği bir okul olarak ta buradaki manastır tarihte yazıyor.