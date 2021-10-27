SON DAKİKA: Şebnem Şirin'i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilirken katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
27.10.2021 22:21
- Son Güncelleme: 27.10.2021 22:30
Son dakika haberi: Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.
GENÇ KIZI BOĞAZINDAN VE BOYNUNDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızın boğaz ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.
AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU
Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.