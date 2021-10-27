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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Şebnem Şirin'i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

SON DAKİKA: Şebnem Şirin'i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilirken katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

27.10.2021 22:21 - Son Güncelleme: 27.10.2021 22:30
SON DAKİKA: Şebnem Şirin’i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Son dakika haberi: Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Şebnem Şirin’i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

GENÇ KIZI BOĞAZINDAN VE BOYNUNDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızın boğaz ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.

SON DAKİKA: Şebnem Şirin’i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ
Evden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi.

SON DAKİKA: Şebnem Şirin’i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: Şebnem Şirin’i boğazından ve boynundan canice bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı

AYRILMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU
Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.

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