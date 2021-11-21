SON DAKİKA: Müge Anlı’da 7 yıl önce dehşete düşürmüştü! Büyükşen cinayetine benzeyen Kayseri cinayetinin faili kardeş çıktı

"HERKESİ BAĞLA"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, DHA'nın ulaştığı iddianamede, ifadesine de yer verilen Nuri Uzun, "Eşimle uyuduğum sırada bir ses duydum. Çocuklar ses yapıyor herhalde diye dışarı çıktım. Yüzünde kar maskeli, elinde av tüfeği olan birini gördüm. Namlusu bana dönük, eli sürekli tetikteydi. 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Şaka olmadığını, altınlara geldiğini söyledi. 'Çeyrek altın bile evde yok' dedim. '2 tane düğün yaptınız altınları getir' dedi. O sıra ağabeyim bu kişinin önüne çıktı. 'Ben sana bir çeyrek bile vermem' diyerek üzerine yürüdü. O da 'gelme vururum' dedi. Kararlı olduğunu anlayınca, ağabeyime, 'altınları verelim' dedim. Eşim Nejla'ya, 'altınları getir' diye bağırdım. Boynundaki altın zincire sıralı 5 yarım altın şeklindeki kolyeyi alıp, verdim. Ardından plastik kelepçe çıkararak, 'herkesi bağla' dedi. Öldürüyorsan öldür diyerek kimseye kelepçe takmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

