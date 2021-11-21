Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti! Tam 2002 metre uzunluğunda ve 15 ton!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2002 yılında 2002 metrelik en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren hamsi festivalinin 14'üncüsü, yine aynı uzunluktaki mangalda 15 ton hamsinin dağıtılıp pişirilmesiyle yapıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu festivalde vatandaşlar, hamsileri pişirerek yedi.
21.11.2021 17:31
- Son Güncelleme: 21.11.2021 17:31
Ereğli Belediyesi'nin sahil bandında bu yıl 14'üncü kez düzenlediği Hamsi Festivali'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sahil bandında belediyenin kurduğu 2002 metrelik mangal için 15 ton hamsi, 5 ton mangal kömürü, 500 adet mangalı yakmak için jel, 2 bin ızgara, 10 bin şişe su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan dağıtıldı.
BU YILIN SLOGANI 'HAMSİ-VAC'
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2002 yılında 2002 metre uzunluğundaki mangal ile 15 ton hamsi pişirerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdiklerini hatırlattı. Bu festivalde de 2002 yılını hatırlamak için 2002 metre uzunluğunda mangal kurduklarını ve festivalin sloganını 'Hamsi-Vac' olarak belirlediklerini anlatan Posbıyık, şöyle konuştu: