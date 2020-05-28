Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!
Gelen son dakika haberine göre, Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede yaşayanlar ile bariyerlerde güvenliği sağlayan polis arasında gerginlik çıktı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını bahane ederek, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki mahallede bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.
28.05.2020 14:46
- Son Güncelleme: 28.05.2020 15:00
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