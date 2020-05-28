Haberler Galeri Yaşam Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Gelen son dakika haberine göre, Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede yaşayanlar ile bariyerlerde güvenliği sağlayan polis arasında gerginlik çıktı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını bahane ederek, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki mahallede bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.

28.05.2020 14:46 - Son Güncelleme: 28.05.2020 15:00
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Son dakika haberine göre, 'covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uygulamanın 14'üncü gününde gerginlik yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede ortalık birbirine karıştı!

Öte yandan gerginliğin çıktığı Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'e, 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından giriş-çıkışa kapatılmasıyla mahsur kalmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tuz Gölü'nde tedirgin eden renk değişimi
Tuz Gölü'nde tedirgin eden renk değişimi