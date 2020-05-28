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Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

Bir TikTok kullanıcısının çekip, kaydettiği o video çileğe olan tüm bakış açımızı değiştirdi. Çilek deneyi ya da strawberry challenge olarak adlandırılan bu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tuzlu suya atıldığında çileklerin içinden çeşitli böcekler çıktığını gösteren videolar mide bulandıran cinstendi. Ancak bu videonun altındaki gerçekler sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...

28.05.2020 15:20 - Son Güncelleme: 28.05.2020 15:20
Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

Herkes günlerce bu videoyu konuştu 'Strawberry challenge' ya da Türkçe adıyla 'Çilek deneyi'

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Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

Geçtiğimiz haftalarda TikTok kullanıcıları ABD'de #strawberrybugs isimli bir akım başlattı.

Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

Kullanıcılar, tuzlu suya çilek atarak çileklerin içinden çıkan küçük böcekleri videoya kaydetti.

Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

Durumu bazıları hoş karşılamazken, bazıları ise olayı çok normal buldu.

Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

VİDEO YAYILINCA GERÇEĞİ PAYLAŞTI

Akım devam ederken paylaşılan bir video, Türkiye'de de gündem oldu. Ancak boyutu epey büyük böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı bizzat açıkladı.

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