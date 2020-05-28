Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...
Bir TikTok kullanıcısının çekip, kaydettiği o video çileğe olan tüm bakış açımızı değiştirdi. Çilek deneyi ya da strawberry challenge olarak adlandırılan bu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tuzlu suya atıldığında çileklerin içinden çeşitli böcekler çıktığını gösteren videolar mide bulandıran cinstendi. Ancak bu videonun altındaki gerçekler sonunda ortaya çıktı. İşte detaylar...
28.05.2020 15:20
- Son Güncelleme: 28.05.2020 15:20
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