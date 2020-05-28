Çilek deneyi videosu doğru mu? Gerçekler ortaya çıktı! Meğer tüm dünyayı kandırmış...

VİDEO YAYILINCA GERÇEĞİ PAYLAŞTI

Akım devam ederken paylaşılan bir video, Türkiye'de de gündem oldu. Ancak boyutu epey büyük böceklerin gözüktüğü bu videonun gerçeği yansıtmadığını, videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı bizzat açıkladı.