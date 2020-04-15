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Dünyanın sonu nasıl gelecek? Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı!

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor.

15.04.2020 11:55 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





