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Dünyanın sonu nasıl gelecek? Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı!

Dünyanın sonu nasıl gelecek? Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor.

15.04.2020 11:55 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:55
Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?

İnsanlığın neslinin nasıl tükeneceği düşüncesi üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları ilginç sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle yapılan açıklama sonrası dünya basını bu detayları konuştu. Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında konuştu. İşte bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçları...

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Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?

İnsanlığın neslinin tükenmesi üzerine bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?

14 BİNDE 1 İHTİMAL

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar.

Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?

Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.

Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları açıkladı! Dünyanın sonu nasıl gelecek?

Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi.

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